Biostoom Oostende -een afvalverwerker die groene stroom produceert- neemt een innovatieve batterij in gebruik, die zo groot is als een container. De batterij kan opgewekte stroom opslaan en op het net zetten als de energieproductie schommelt. Een fenomeen dat zich steeds vaker zal voordoen, naarmate we overschakelen naar meer wind- en zonne-energie.