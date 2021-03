Het Gentse Biotalys, dat biologische gewasbeschermers ontwikkelt, vraag nu ook in Europa een registratie aan van een eerste product. Een dat twee veel voorkomende schimmels op fruit en groenten bestrijdt. Eerder deed Biotalys al een aanvraag in de VS. Daar hoopt het z'n schimmelbestrijder eind volgend jaar te kunnen commercialiseren.