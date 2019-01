Biotechbelofte neemt licentie op Vlaamse spitstechnologie.

Biotechbedrijf Confo Therapeutics sluit een exclusieve licentie af met het Vlaams Instituut voor Biotechnologie over 't gebruik van een baanbrekende technologie. Daarmee kan je de structuur van bepaalde eiwitten heel precies onderzoeken. En dat is dan weer belangrijk voor de ontwikkeling van de medicijnen waar Confo Therapeutics mee bezig is.