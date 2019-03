BioWanze start productie plantaardige eiwitten

BioWanze, de grootste producent van bio-ethanol in ons land, krijgt er een fabriek bij. Zusterbedrijf Beneo heeft er 4,3 miljoen euro geïnvesteerd in een installatie voor plantaardige eiwitten. Beide bedrijven behoren tot de Südzucker Group. Voor BioWanze is de investering goed nieuws, want het verstevigt z'n knowhow in de voedingstechnologie van de toekomst.