Het is weinig bekend, maar de Amerikaanse farmareus Pfizer voert al 30 jaar lang cruciaal klinisch onderzoek uit in ons land. Dat gebeurt in de Pfizer Clinical Research Unit in Brussel, waar de veiligheid van kandidaat-geneesmiddelen voor het eerst op mensen getest wordt. Uitzonderlijk mochten we met de camera achter de schermen van dat onderzoek gaan kijken.