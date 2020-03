De Nederlandse overnemer van Blokker, Dirk Bron, is in opspraak gekomen door een aantal vernietigende artikels in de Nederlandse pers. De zakenman zou betrokken geweest zijn bij fiscale fraude, verduistering en witwaspraktijken. Hij had daarover deze namiddag overleg met de vakbonden. En deze avond kreeg collega Stijn Wuyts hem nog te pakken voor een exclusief interview.