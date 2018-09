Blokker vernieuwt om tanende verkoop op te krikken

Blokker is de zoveelste retailer die vernieuwt om de tanende verkoopcijfers op te krikken. De inrichting wordt eenvoudiger en duidelijker, en het assortiment wordt uitgebreid met onder meer school- en babyartikelen. Het is al de tweede vernieuwingsoperatie bij Blokker in evenveel jaren.