Blokker verdwijnt uit ons land. Eigenaar "Mirage Retail Group" plooit zich terug op z'n thuismarkt Nederland, om de noodlijdende winkelketen daar nieuw leven in te blazen. De Belgische tak is daarom verkocht aan een overnemer. Die behoudt wel alle winkels én het personeel. Zijn bedoeling is er een budgetketen van te maken.