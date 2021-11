BMB Bouwmaterialen heeft een gloednieuwe vestiging geopend, langs de Schelde, in Antwerpen-Zuid. Klanten kunnen er hun zware bouwmaterialen per schip laten aanleveren. Dat spaart heel wat vrachtwagens uit op de weg. De vestiging in Antwerpen is voor BMB een pilootproject. De groep is in handen is van de Amerikaanse durfkapitalist Blackstone en heeft steile groeiambities in ons land.