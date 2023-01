BMT Aerospace in Oostkamp is bij het brede publiek misschien niet bekend, maar wie al eens met het vliegtuig reist moet weten dat de kans bijzonder groot is dat daar een onderdeel van het bedrijf in zit. Deze middag vierde BMT Aerospace dat het al meer dan 50 jaar samenwerkt met de Amerikaanse lucht- en ruimtevaartindustrie. Zo is het een van de weinige Belgische bedrijven die onderdelen levert voor de F-35 gevechtsvliegtuigen.