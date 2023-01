Op CES 2023 gunnen automerken een blik in de toekomst, door uit te pakken met hun prototypes. BMW showt zijn i Vision DEE, de eerste wagen die van kleur kan veranderen! Maar nog belangrijker is het augmented reality display op de voorruit. Ook Afeela, de prille joint-venture tussen Sony en Honda, legt de nadruk op een interieur met grote schermen. Want als auto's zelfstandig gaan rijden, kunnen de inzittenden pas echt genieten van een film of computergame.