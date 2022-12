We staan voor de grootste mobiliteitsuitdaging van de laatste decennia: de overstap naar duurzaam en koolstofneutraal transport. Maar vooral bij 55-plussers en in Franstalig België is de weerstand groot. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van BNP Paribas Fortis bij 2.000 Belgen. Een grote groep houdt vast aan de klassieke auto, met benzine-of dieselmotor. BNP Paribas Fortis ziet nochtans brood in de mobiliteitsmarkt van de toekomst. Het nam daarvoor recent nog een deel van Touring over.