BNP Paribas Fortis heeft een nieuw hoofdkantoor in het centrum van Brussel. Een state-of-the-art nieuwbouw, waaraan vier jaar is gewerkt. Naar eigen zeggen een toonbeeld van duurzaamheid. Het gebouw is aangepast aan de nieuwe, hybride manier van werken. Het zal slechts plaats bieden aan 4.100 van de 7.000 werknemers die de bank in de hoofdstad heeft.