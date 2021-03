BNP Paribas Fortis zag z'n operationele winst in crisisjaar 2020 met 20% terugvallen. Slechts 20%, zeg maar. Topman Max Jadot maakt zich sterk dat z'n bank de probleemkredieten goed onder controle heeft. De CEO is dit weekend te gast in Trends Talk. We geven u uit dit gesprek alvast enkele blikvangers mee.