Is uw groene stroom wel écht groen? Grote leveranciers maken hun elektriciteit soms groen door certificaten aan te kopen, of kopen groene stroom in het buitenland. De start-up Bolt probeert transparantie te brengen in de Belgische energiemarkt, door elk van z'n klanten rechtstreeks te linken met een lokale groenestroomproducent.