Het Waalse biotechbedrijf Bone Therapeutics gaat zijn expertise in celtherapie proberen toe te passen voor de behandeling van Covid-19. De specialist in botziektes heeft een ontstekingsremmend medicijn ontwikkeld dat misschien ook patiënten met beperkte longcapaciteit kan helpen. Het Waalse Gewest geeft subsidie voor een test met het medicijn. Een welkome opsteker, want het biotechbedrijf zit krap bij kas.