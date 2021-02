2021 is amper zes weken oud en nu al zijn er op Wall Street dubbel zoveel bedrijven via een zogenaamde SPAC naar de beurs gegaan als het volledige afgelopen jaar. SPAC's of voluit Special Purpose Acquisition Companies zijn eenvoudiger en sneller dan een klassieke beursgang, maar ze zijn niet zonder risico. Investeerders stoppen zo'n SPAC, een leeg beursgenoteerd bedrijf, vol geld. Dat fuseert dan met een bestaand bedrijf en zo betreedt die laatste de beurs. Nu de regelgeving in Europa aangepast is, ligt de weg ook bij ons open.