Journalist Stijn Wuyts trok vandaag naar de allerdiepste werkplek van het land. In Mol, in de Kempen, is er op 225 meter diepte HADES, het laboratorium dat onderzoek doet naar de veiligheid van ondergrondse opslag van hoogradioactief afval. Het labo bestaat vandaag 40 jaar. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wil een breed maatschappelijk debat opstarten over die geologische berging.