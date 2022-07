De Britse eerste minister Boris Johnson stapt op. Deze namiddag heeft hij officieel z'n ontslag aangekondigd als conservatief partijleider en als premier. Al blijft hij voorlopig op post tot er een nieuwe partijleider is gekozen. Z'n opvolger wacht een ware koopkrachtcrisis. Veel Britten zijn verarmd, en beterschap is niet meteen in zicht. Dat zegt professor economie Willem Sas, die lesgeeft in Schotland en ook verbonden is aan de KU Leuven.