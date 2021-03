Bosaq, een Gentse ontwikkelaar van modulaire waterzuiveringsinstallaties, wil anderhalf miljoen euro ophalen om verder te groeien. Ruim de helft daarvan via het Bolero Crowdfundingplatform. Met het geld gaat Bosaq verder inzetten op onderzoek en ontwikkeling en zijn productiecapaciteit verhogen. Want de vraag naar drinkwatervoorziening op afgelegen plaatsen is groot.