Botalys wil meer ginseng produceren

Het Waalse Botalys, gespecialiseerd in de teelt van zeldzame planten, haalt 3 miljoen euro op voor z'n nieuwe productie-eenheid in Ath. Via hydrocultuur kweekt Botalys ginseng, dat onder meer gebruikt wordt in de farmasector. Met de bijkomende capaciteit wil het z'n productie opdrijven.