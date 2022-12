In de haven van Antwerpen is de eerst buis de grond in gegaan van het Warmtenetwerk Antwerpen-Noord. Dat zal industriële restwarmte van afvalverwerker Indaver via pijpleidingen transporteren naar de terreinen van mouterij Boortmalt, die de warmte zal hergebruiken en hiermee tonnen CO2 uitspaart. Maar ook 3200 sociale woningen in het Noorden van de stad zullen zich ermee kunnen verwarmen.