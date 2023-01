In Zeebrugge is gestart met de bouw van de Scheldetunnel, die uiteindelijk in Antwerpen zal komen, als cruciaal onderdeel van de Oosterweelverbinding. Aannemersconsortium COTU zal de komende twee jaar acht betonnen tunnelelementen bouwen, in een gigantisch bouwdok. Een investering van 150 miljoen euro. Elk tunnelonderdeel zal 160 meter lang zijn en 60.000 ton wegen.