In de Antwerpse haven is de bouw gestart van de omstreden ethaankraker van chemiereus Ineos. Met 4 miljard is 'Project One' de grootste investering in de regio in de afgelopen kwarteeuw. Omwonenden en milieu-organisaties blijven zich verzetten tegen de vergunning wegens de uitstoot. Maar Antwerpen en Vlaanderen wilden het megaproject koste wat kost binnenhalen. Zo staat Vlaanderen tot een half miljard euro borg.