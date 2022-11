Een bouwbedrijf uit Aarschot heeft een techniek ontwikkeld om een huis in 24 uur energetisch te renoveren. Zulke snelle renovaties zijn niet alleen belangrijk om energie te besparen uit financiële overwegingen. Ze maken huizen ook milieuvriendelijker, wat nodig is om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken. De renovatietechniek is nu op grote schaal toegepast in Noord-Frankrijk.