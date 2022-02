Bouwbedrijven slaan alarm over de steeds verder stijgende prijzen van bouwmaterialen. Want in minder dan de helft van de gevallen kunnen aannemers die stijging doorrekenen, en dan nog meestal maar in beperkte mate. Door de hoger inflatie verwacht de bouwsector bovendien dat ook de loonkosten over 2021 en 2022 met zeker zeven procent zullen toenemen. Geen wonder dat het aantal bouwbedrijven dat in acute geldnood zit, met de helft is gestegen in amper twee maanden tijd.