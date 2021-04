In amper een jaar tijd is bouwen in ons land liefst 8 procent duurder geworden. Da's opvallende vaststelling uit een internationale studie van advies- en ontwerpbureau Arcadis. De oorzaak ligt bij de strengere energienormen, in combinatie met steeds duurder wordende bouwmaterialen. En die prijsstijgingen nemen soms fenomenale proporties aan, ondemeer door de groeiende schaarste in hout, isolatiemateriaal en aluminium. Het ziet er dus naar uit dat bouwen de komende maanden nóg duurder gaat worden.