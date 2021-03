We zitten nog niet op het niveau van voor de coronacrisis, maar in alle sectoren behalve de horeca zouden er tussen nu en eind juni banen moeten bijkomen. Dat zegt uitzendbedrijf Manpower op basis van zijn driemaandelijkse peiling bij bedrijven. De sterkste rekruteerder is de bouw. Daar zit het aantal vacatures weer op het niveau van voor de crisis, zegt de Vlaamse Confederatie Bouw.