In 5 jaar tijd is het aantal arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid met 14% afgenomen in onze bouwsector. Dat blijkt uit cijfers van FEDRIS, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's. Veiligheid krijgt steeds meer aandacht op de werf, maar uit vergelijkende Europese cijfers blijkt dat het nog béter kan. Door er prioriteit van te maken, zoals bouwheer Lantis dat doet op de Oosterweel-werf.