De wereldwijde grondstoffenschaarste brengt steeds meer bouwbedrijven in de problemen. Terwijl hun orderboeken uitzonderlijk goed gevuld zijn, krijgen ze die orders niet afgewerkt, door uitzonderlijk lange levertermijnen voor bouwmaterialen. Tegelijk gaan de prijzen door het dak. "We moeten opletten dat we niet van de coronacrisis overgaan naar een materialencrisis", aldus de Confederatie Bouw.