Bpost gaat drastisch vergroenen

Bpost wil tegen 2030 de helft van zijn dieselvoertuigen inruilen voor een elektrisch alternatief. Een enorme omschakeling. Want er is allicht geen bedrijf in ons land met een groter wagenpark. Meer dan 8.000 voertuigen telt het. Met de omschakeling wil het postbedrijf z'n CO2-uitstoot met 20 procent verminderen.