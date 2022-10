Na een jaar bouwen heeft bpost in het sorteercentrum Antwerpen X een nieuwe pakjes-sorteermachine in gebruik genomen. Die kan 20.000 pakjes per uur aan, wat de sorteercapaciteit voor e-commerce meer dan verdubbelt. Volgend jaar komt er nóg zo'n uitbreiding bij. Niet alleen is dat nodig om de typische eindejaarspiek in de online verkoop aan te kunnen. Bpost heeft ook de ambitie om dé voorkeurspartner te worden in e-commerce logistiek.