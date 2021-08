Wie een pakje online bestelt buiten de Europese Unie moet soms wekenlang wachten op de levering. Oorzaak is de nieuwe BTW regeling voor pakjes met een waarde van minder dan 22 euro, die ingegaan is vanaf 1 juli. De nieuwe regeling wil het concurentienadeel voor lokale verkopers wegwerken. Maar vooral de kleinere webshops in China zijn niet geregistreerd bij het Europese éénloketsysteem. De meeste van die probleemgevallen komen bij Bpost terecht, maar daar kunnen ze de toestroom niet aan.