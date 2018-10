Brazilië zwaar verdeeld land over verkiezingen

Met de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in aantocht, is Brazilië meer dan ooit een verdeeld land. De extreem-rechtse en omstreden presidentskandidaat Bolsonaro lijkt het te zullen halen bij de volgende stembusslag. Intussen hebben duizenden tegenstanders afgelopen weekend betoogd in de grote steden. Maar even goed zijn er betogingen pro Bolsonaro.