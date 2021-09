Een twintigtal organisaties heeft een actieplan klaar om het vrachtvervoer over het spoor in ons land over tien jaar te verdubbelen. 'Rail Roadmap 2030', heet het plan. Ondermeer bedrijven, havens en spooroperatoren zullen samenwerken om het goederenvervoer via spoor gebruiksvriendelijker, sneller en competitiever te maken. De investeringen die daarvoor nodig zijn, moeten niet enkel van de overheid komen. Zo luidt de opvallende oproep van VBO-topman Pieter Timmermans.