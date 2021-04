Werkgeversorganisatie VOKA vraagt een douanevoorpost, een zogenaamde Green Lane, om bedrijven die via Calais zaken doen met het Verenigd Koninkrijk toe te laten de douaneformaliteiten vooraf af te handelen. Want na 100 dagen Brexit blijkt het tijdverlies in de Franse en Britse havens zó groot, dat handel met de Britten al gemiddeld vijf procent duurder is geworden.