Brexit-overleg loopt opnieuw vast

De Britse premier May vliegt vanavond naar Straatsburg voor ultiem brexitoverleg met EU-Commissievoorzitter Juncker en EU-onderhandelaar Barnier. Dat heeft de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Coveney althans gezegd. De lastminute-onderhandelingen vinden plaats aan de vooravond van een belangrijke stemming over de brexit in het Britse parlement.