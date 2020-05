Het Leuvense technologiebedrijf Bringme, bekend van z'n boxen voor pakjes, heeft een virtuele receptionist ontwikkeld die bedrijven en organisaties kunnen inzetten om de temperatuur van bezoekers te meten. En om hen te informeren over de coronamaatregelen die er gelden. Een coronaspeurder noemen ze het. De eerste is ingezet in een bedrijf in Tienen.