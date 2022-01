Dankzij ruim 2 miljard euro van een investeringsfonds en een speler in logistieke vastgoed, is Britishvolt gestart met de bouw van een reusachtige batterijfabriek voor elektrische wagens in het noorden van Engeland. De Britse regering steunt het project met ruim 100 miljoen aan subsidies. Want de fabriek moet tegelijk de belangrijke Britse autosector "future proof" maken én een economisch achtergestelde regio nieuw leven inblazen.