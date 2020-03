De Britse centrale bank verlaagt de rente met 50 basispunten. Het is hoogst uitzondelijk dat de Bank of England buiten haar normale maandelijkse vergaderingen de rente wijzigt. Maar de bank springt in de bres om de economische schokgolf van het coronavirus te dempen. De Amerikaanse centrale bank nam vorige week een gelijkaardige actie. En morgen vergadert de Europese centrale bank.