Britse conservatieven spelen hoog spel met vertrouwensstemming tegen May

Nagelbijten moet het zijn voor Theresa May en niet alleen voor haar. Over een paar uur moet duidelijk zijn of ze de motie van wantrouwen vanuit haar Conservatieve Partij overleeft en partijleider en premier kan blijven. Op dit moment lijkt ze genoeg stemmen achter zich te zullen krijgen. Afwachten.