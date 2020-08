Tussen april en juni is Groot-Brittannië één vijfde van z'n bruto binnenlands product kwijtgeraakt. Dat is de slechtste prestatie in heel Europa, vooral door de langzame reactie op de coronapandemie. Analisten verwachten dat het herstel van de Britse economie moeizaam zal verlopen. Temeer daar ook het risico op een no deal-brexit reëel blijft. Die onzekerheid is nefast voor de economie.