Het Verenigd Koninkrijk kende in de maand maart een economische groei van 2,1% tegenover de maand voordien. De sterke heropleving is te danken is aan versoepelingen van de coronamaatregelen en de voortgezette steun aan bedrijven. Het geeft de Britten hoop dat ze snel uit de crisis geraken want het land kende het voorbije jaar de grootste economische terugval van alle G7 landen.