Britse economie zet krimp in

In het Verenigd Koninkrijk is de economie in december gekrompen. Dat maakt dat de Britse groei in het vierde kwartaal vertraagde naar amper 0,2 procent. Uiteraard is de Brexit een belangrijke verklaring. Maar de Britse regering haast zich om toch ook andere schuldigen aan te duiden.