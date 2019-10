De bekende blauwe steen uit Henegouwen kleurt Brits. Les Carrières du Hainaut, de Europese marktleider in blauwe hardsteen is overgenomen door SigmaRoc. Een beursgenoteerde Britse specialist in bouwmaterialen. Een industriële partner dus, die de aandelen overneemt van 2 investeringsfondsen. En dat belooft groei.