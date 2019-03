Britse parlement is voor een uitstel van de brexit

Het Britse parlement is voor een uitstel van de brexit. Een meerderheid in het Lagerhuis stemde vanavond voor het verschuiven van de datum waarop het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. Die staat op 29 maart. Ook een tweede referendum over de brexit is verworpen. De stemming van vanavond komt er 24 uur nadat een nipte meerderheid een Brexit zonder akkoord in alle omstandigheden verwierp.