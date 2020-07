De Britse regering pakt uit met opvallende nieuwe relancemaatregelen. Zo daalt de btw naar 5 procent op voeding, overnachtingen en attracties. En alle Britten krijgen in augustus 50 procent korting op maaltijden buitenshuis. Een injectie van 4 miljard in de Britse horeca. Maar er zijn ook miljarden subsidies voor werkgevers die jobs creëren of behouden. Pas met de begrotingscontrole in de herfst gaat de Britse regering bekijken hoe ze dat allemaal gaat financieren.