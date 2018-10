Britse regering verslapt begrotingsdiscipline

Voor het eerst sinds 2010 lost de Britse regering haar ijzeren begrotingsdicipline. Er gaat extra geld naar gezondheidszorg en een belastingverlaging. De tijden van besparen zijn voorbij, zegt de regering. Maar volgens waarnemers is dit vooral een teken dat May de Britten gunstig wil stemmen, met vervroegde verkiezingen in het achterhoofd.