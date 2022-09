Kwasi Kwarteng, de nieuwe Britse minister van Financiën, gaat de crisis in z'n land te lijf met de grootste belastingverlaging in 30 jaar. Eéntje van 45 miljard pond, of dik 50 miljard euro. En daar gaan vooral de grootverdieners van genieten. Kwarteng schrapt de hoogste schijf in de personenbelasting én het plafond op bonussen voor bankiers, dat ingevoerd was na de financiële crisis.