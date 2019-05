De Britten kunnen nu al surfen op 5G, het nieuwste mobiel internet. Voorlopig alleen in 6 grote steden, en uitsluitend bij operator EE voor 64 euro per maand. Concurrent Vodafone zou zijn aanbod over 2 maanden uitrollen. De Britse operatoren maken daarvoor gebruik van netwerkapparatuur van het Chinese Huawei. Dat haalt hen de woede van de Amerikanen op de hals.